سكان مشعل يشكون العشوائية والزحام بسوق البطران فى الهرم

أستغاث المواطن خفاجة عدلي خطاب، المقيم فى حى الهرم محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود سوق البطران من شارع زغلول فى مشعل حى الهرم فى محافظة الجيزة.

وقال فى شكواه: يتردد يوميا من مدن وقرى مجاورة مئات الأشخاص من قرى نزلة السمان وكفر الجبل ونزلة البطران والمنفي وتقسيم أبو طالب وتقسيم 6 وشارع الهرم وحدائق الأهرام والوفاء والهرم وقرى أخرى مجاورة، مما يؤدى إلى تجمع الكثير من الأفراد وهو ما يهدد بخطورة انتشار فيروس كورونا خاصة، وأن السوق تفتقد للمواصفات والإجراءات الاحترازية الطبية بعدم وجود مسافات بين البائعين أو الجمهور ووجود عربات الكارو داخل السوق وعدم تعقيم السوق.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360