طارق شوقى: ردع من يحاول المساس بمستقبل الطلاب بكل قوة

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،إن الوزارة تعمل على حماية النشء ومستقبل الطلاب بكل قوة، وسيتم ردع كل من يحاول المساس بهم أو بمستقبلهم، ولن نتوقف أمام محاولة البعض عرقلة المنظومة التعليمية، وتابع:" امتحانات الثانوية العامة ستقام فى موعدها".





وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن معظم المدرسين موهوبين وأصحاب رسالة، والمنظومة التعليمية الجديدة أظهرت مدى المواهب الموجودة سواء على مستوى المعلمين أو الطلاب.









علق ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على من يحرض على الامتحانات التى تجريها الوزارة الآن قائلًا:" اللى مش عاوز يتعلم يترك غيره يتعلم"، مشددًا على أن الدولة بكافة أجهزتها تتابع بشدة سير المنظومة التعليمية وتطبيق القانون على أى شخص يحاول المتاجرة بها، أو التحريض عليها.









وأضاف "شوقى"، أن الأمتحانات التى تم التحريض عليها تسير بشكل جيد ولم تفلح محاولات البعض النيل منها أو المتاجرة بها، وتابع:" منظر يفرح وهناك تقدم كبير ".





ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن الفترة الحالية حساسة نظرًا لما تشهده مصر الآن ودول العالم كافة من تفشى جائحة كورونا، ولذلك قمنا بتدشين منصة إلكترونية لخدمة الطلاب إلى جانب أصدار بيانات بشكل مستمر لكل إجراء يتم اتخاذه حتى لا يكون هناك منفذ لأى شائعة تحاول إزعاج الطلاب وأولياء الأمور.