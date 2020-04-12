علي الحجار يحيي حفلا على يوتيوب وزارة الثقافة

يقدم اليوم الأحد الفنان الكبير علي الحجار أمسية موسيقية خاصة في بث مباشر ضمن مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت.





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ويغنى على الحجار خلال الحفل مجموعة مختارة من اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية.

ويشدو الحجار بأغنيات: يا مصري ليه ، يا طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، على قد ما حبينا ، عارفه ، بوابة الحلوانى ، حرمًا يا سيدى وغيرها.