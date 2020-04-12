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رياضة

بلال علام: العندليب علمنى الإنتماء ورد فعل جماهير الأهلي مع أحمد فتحي أعجبني

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:33 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسن العمدة
قال المعلق الرياضى، بلال علام، إن سبب تراجع التعليق الرياضى، فى مصر، بالآونة الأخيرة، يرجع لندرة المواهب ولجوء البعض للتقليد.

وأضاف بلال علام، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، "قدمت فترة جيدة مع الداخلية، والإعلامي عمرو خفاجة كان سبب من أسباب نجاحي فى التعليق وأول من نصحني أن أقرا كثيرا عن الكرة، فهو من صناع الإعلام ورجل ذواق".

وأشار بلال علام، إلى أن من يريد العمل في التعليق يجب أن يملك الموهبة والشغف، وإذا لم يتوفر ذلك يجلس في منزله موضحا إن المعلق الرياضى الموهوب يظهر فى مباريات مثل الترسانة والكروم.

كما تحدث بلال علام عن أحمد فتحي قائلا :" فتحي من أفضل 5 لاعبين ارتدوا قميص منتخب مصر ولا أحد يختلف على قيمته الفنية ورجولته وإخلاصه في كل المحطات خلال مسيرته الكروية، لقد أعجبني رد فعل جماهير الأهلي التي رحبت برحيل اللاعب طالما فشلت مفاوضات التجديد معه.

كما تحدث عن عبدالحليم على قائلا :" لقد رفض العندليب، الانتقال للأهلي رغم عدم تجديد الزمالك له، عبد الحليم علي هو من رسخ لدي معنى الانتماء، لقد قلت له الأهلي يريدك بعدما انتهى عقده مع الزمالك لكنه رفض، وقال لي إنه لن يعرف أن يكون خارج الأبيض".

وأتم قائلا: "العندليب قال لي الزمالك لن يجددلي لكني سعيد، ورفض أن يصرح براتبه، ورفض الانتقال للأهلي مطلقا".

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