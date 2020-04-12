جو بايدن يفوز بانتخابات ألاسكا ويقترب من مواجهة ترامب في سباق الرئاسة

فاز جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ألاسكا، والتي جرى التصويت خلالها عن طريق البريد لحماية الناخبين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن انتخابات ألاسكا هي الانتخابات التمهيدية الأولى منذ انسحاب السناتور بيرني ساندرز من السباق الديمقراطي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبل، الأربعاء الماضي، ما عزز من فرص بايدن ليكون المرشح المحتمل عن الحزب في الانتخابات الرئاسية.





وأضافت الصحيفة أنه وعلى الرغم من الانسحاب، فقد صوت الناخبون لصالح السناتور إليزابيث وارن وتولسي جابارد في انتخابات ألاسكا التمهيدية. وشجع ساندرز مؤيديه على الاستمرار في التصويت لصالحه لأنه كلما زاد عدد المندوبين الذين جمعهم كلما ازداد تأثيره على الحب في المؤتمر الوطني الديمقراطي.





وكان من المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية في 4 أبريل. ألغى الحزب الديمقراطي في الولاية تصويته بسبب مخاوف من انتشار وباء كورونا وأعطى الناخبين أسبوعًا إضافيًا لإرسال بطاقات الاقتراع بالبريد.





ومنح 8 من أصل 15 مندوبًا الفوز لصالح بايدن قي الولاية، الذين تعهدوا به في الولاية ، ليصل إجمالي ما حصل عليه نائب الرئيس السابق إلى 1225. إنه بحاجة إلى 1،991 صوتا إضافيا ليحصل على الترشيح رسميًا.



