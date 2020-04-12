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فن

بكلمات من أغنية إليسا الجديدة.. رسالة تفاؤل من ولاء الشريف لجمهورها

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:43 ص
ولاء الشريف
ولاء الشريف
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اسماء الحسيني
نشرت ولاء الشريف صوة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى " انستجرام"، وكتبت كلمات من أغنية إليسا الجديدة.
 
وكتبت معلقة على الصورة: "هنعيش لسه ياما هنشوف..هنعيش تحت اي ظروف.. هنغني كمان وكمان ويادنيا جنان بجنان".

وتفاعل الكثير من متابعيها بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي :

جميله يا ولاء وروحك حلوه ومشرقه دايمًا 

القمر اللى مخلينا مبهجين بأعماله 

كنت لسه بتفرج على ابو العروسة جميله يا حبيبتي بالتوفيق 


وشاركت ولاء الشريف في بطولة مسلسل أبو العروسة مع سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي.

ولاء شريف لفتت الأنظار إليها من خلال أكثر من شخصية مميزة فى الدراما التليفزيونية، ومنها زهرة في مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" بجزأيه، ورحمة في مسلسل "الأب الروحي" بجزأيه
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