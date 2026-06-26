بزيادة 58.2 ألف طن عن العام الماضي.. محافظ الوادي الجديد: توريد 625.9 ألف طن من القمح

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، استمرار انتظام أعمال استلام وتوريد محصول القمح المحلي تزامنا مع اقتراب انتهاء الموسم الحالي.

استلام محصول القمح حتى منتصف اغسطس

وأشارت إلى مواصلة استقبال الأقماح المحلية بمواقع الاستلام المعتمدة على مستوى المراكز حتى منتصف أغسطس المقبل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة التوريد وتكامل الجهود بين كل الأجهزة المعنية والرقابية.

وأوضحت المحافظ، أن إجمالي الكميات الموردة حتى أمس الخميس بلغ أكثر من 625 ألف طن داخل وخارج المحافظة، بزيادة قدرها 58.2 ألف طن عن الكميات الموردة في نفس التوقيت من العام الماضي، مثمنةً جهود جميع الجهات المشاركة في أعمال التوريد، وفي مقدمتها مديريتا التموين والتجارة الداخلية والزراعة، والجهات الرقابية والأجهزة المعاونة، لما تبذله من جهود متواصلة أسهمت في انتظام الموسم وتحقيق مستهدفاته.