صحة الدقهلية : حضانات مستشفى أجا النموذجي تنقذ طفلة مبتسرة عمر 40 يوما

أعلنت مديرية الشئون الصحية والسكان بالدقهلية، نجاح الفريق الطبي بقسم الحضانات بمستشفى أجا النموذجي في إنقاذ طفلة مبتسرة بعد رحلة علاج ورعاية مكثفة استمرت 40 يومًا، في إنجاز يعكس كفاءة الفرق الطبية وجاهزية أقسام الحضانات بالمستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة لحديثي الولادة.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور حمودة الجزار - في بيان اليوم الجمعة - أن قسم الحضانات استقبل طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر أربعة أيام، محولة من إحدى الحضانات الخاصة، بعمر رحمي 32 أسبوعًا ووزن بلغ كيلو جرامًا واحدًا فقط؛ حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابتها بضيق تنفس شديد من الدرجة الثالثة نتيجة التهاب رئوي حاد.

وأشار إلى أن الفريق الطبي بدأ على الفور في التعامل مع الحالة، حيث تم وضع الطفلة على جهاز دعم التنفس (CPAP)، ثم إلى جهاز التنفس الصناعي الكامل، قبل أن تتحسن حالتها تدريجيًا ويتم تحويلها إلى جهاز الأكسجين عالي التدفق (High Flow)، وواجه الفريق الطبي تحديًا كبيرًا خلال رحلة العلاج، إذ استمرت الطفلة في الاحتياج إلى الأكسجين لمدة 35 يومًا، قبل أن تنجح محاولات فصلها عنه تدريجيًا مع المتابعة الدقيقة على مدار الساعة حتى أصبحت تتنفس بصورة طبيعية، إلى جانب إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، والتي شملت الموجات فوق الصوتية على المخ والقلب، وفحص قاع العين، والتحاليل الدورية للاطمئنان على حالتها الصحية.

وأكد الجزار استمرار دعم خدمات الحضانات وحديثي الولادة بالمستشفيات، بما يضمن توفير رعاية متخصصة للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والصيدلة وهيئة التمريض بقسم الحضانات تحت إشراف الدكتور محمد الشبراوي مطر استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ورئيس القسم، وما يبذلونه من جهود مخلصة في رعاية الحالات الحرجة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.