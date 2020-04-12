قوانغتشو الصينية تنفي التمييز ضد الأفارقة وتؤكد معاملة جميع القادمين إليها على حد سواء

أكدت سلطات مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي الصين اليوم /الأحد/ أن "قوانغتشو" عاصمة المقاطعة تعامل كافة الأفراد الأجانب على قدم المساواة دون أي تمييز، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التزام المقيمين الأجانب باللوائح المحلية للوقاية من فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19).





وقال مدير مكتب الشؤون الخارجية لمدينة قوانغتشو "ليو باو تشون" –في تصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم تعليقا على ما تردد حول وجود تمييز ضد الأجانب لاسيما الأفارقة في المدينة- "إننا نطبق نفس إجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته على كافة الأفراد القادمين إلى قوانغتشو بغض النظر عن جنسياتهم أو عرقهم أو جنسهم".





وأضاف تشون أن "قوانغتشو مدينة دولية مفتوحة وتعامل كافة الأفراد الأجانب على قدم المساواة، وإننا نعارض كافة أشكال التمييز ضد مجموعة أو أشخاص معينين".





وتابع تشون أن المدينة حسنت آلية خدماتها لتجنب سوء الفهم أو السلوكيات غير الملائمة نتيجة ضعف التواصل وأسباب أخرى خلال تطبيق خدمات الإدارة الصحية.





وواصل تشون "نأمل كذلك أن يتمكن المقيمون الأجانب من الالتزام بصرامة باللوائح المحلية للوقاية من الوباء والعمل سويا معنا لنضطلع على نحو جيد بأعمال الوقاية من الوباء ومكافحته واستئناف العمل".





من جهته، قال المتحدث باسم مكتب الأمن العام لمدينة قوانغتشو "تساي وي" إنه يتعين على جميع الأجانب في قوانغتشو الامتثال بحزم للقوانين الصينية، ويجب عليهم قبول قيام هيئات الأمن العام بفحص جوازات سفرهم ووثائق الهوية الأخرى.





وأضاف تساي "نولي سلامة الأجانب وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة وفقا للقانون اهتماما كبيرا، ونعامل الأجانب والمواطنين دون تمييز فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات مكافحة الوباء"، داعيا الأجانب في قوانغتشو إلى الالتزام بالقوانين الصينية واللوائح المحلية تجنبا لمواجهة التحقيق والعقاب.







ومنذ 27 مارس الماضي، طالبت قوانغتشو جميع القادمين إليها من الخارج بالخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين وكذلك اختبار الحمض النووي لفيروس كورونا الجديد.





وخضع حتى يوم أمس نحو 4550 شخصا قدموا من دول عالية الخطورة من حيث الإصابة بالفيروس، لاختبار الحمض النووي في قوانغتشو، بينهم 679 شخصا مازالوا قيد الملاحظة الطبية المركزية، و3771 شخصا يخضعون للعزل المنزلي.





وسجلت قوانغتشو 119 حالة وافدة مصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حتى منتصف ليل أمس، بواقع 25 أجنبيا (19 منهم من أفريقيا) و94 صينيا.







وأظهرت بيانات رسمية أنه حتى 10 أبريل الجاري، يوجد 30768 أجنبيا يعيشون في قوانغتشو، بينهم 4553 أفريقيا بما يمثل 8ر14% من إجمالي عدد الأجانب.



