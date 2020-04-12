ضبط 3 عاطلين متبلسين بـ 100 جرام هيروين و150 قرصا وبندقية في الخانكة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم، وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط كل من سالم ص ا عاطل، ومقيم عرب العيايدة – دائرة المركز وأحمد م ج عاطل، ومقيم ذات العنوان وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آليه مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ( 150 ) قرص مخدر مبلغ 700 جنيه و 2 هاتف محمول.





كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط إيهاب ا ا عاطل ومقيم سوق الثلاثاء – دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و 4 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن 450 جرام و( 175 ) قرص9 مخدر ومبلغ 645 جنيها وهاتف محمول واخطرت النيابة فتولت التحقيق.