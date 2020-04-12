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حوادث

مد أجل الحكم على متهمي «حرق كنيسة كفر حكيم» إلى 28 أبريل

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:45 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل الحُكم على متهمي"حرق كنيسة كفر حكيم"، لجلسة 28 إبريل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيي عتريس احمد وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي و طارق ابراهيم احمد زايد عيد و أشرف السيد عبده وماهر جميل عبد العظيم القهاوي وصبحي ربيع عبد العال حسن.

جدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض عليهم مؤخرًا فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
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