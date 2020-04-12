رئيسة المفوضية الأوروبية: الحياة لن تعود إلى طبيعتها إلا مع لقاح لفيروس كورونا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين أن الحياة ستعود فقط إلى وضعها الطبيعي بمجرد أن يتوافر لقاح لفيروس كورونا المستجد على نطاق واسع.







وذكرت دير لاين - في تصريحات أوردتها مجلة (بوليتيكو) في نسختها الأوروبية اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني - أن فرق البحث العلمي تعمل على إيجاد لقاح لهذا الفيروس ، مُشيرة إلى اقتراب اثنتين من "أكثر الفرق الواعدة" في أوروبا من تطوير لقاح.







وأعربت عن أملها في أن تتمكن الفرق البحثية من إنتاج لقاح بحلول نهاية العام الجاري، بعد ما صرحت سابقًا بأن اللقاح قد يصبح متوافرًا في الأسواق بحلول فصل الخريف، ولكن الخبراء ناقضوا هذا الموعد، منوهين بأن اللقاح قد يأخذ عامًا على الأقل لكي يتم تطويره وتصنيعه.







وأكدت دير لاين عزم المفوضية الكشف عن استراتيجيتها للخروج من هذه الأزمة خلال الأيام المقبلة، بينما شددت على أن الدول في مراحل مختلفة للغاية من تفشي الوباء، وأن كل دولة تقرر ما تراه متماشيًا مع الوضع الذي تمر به.





