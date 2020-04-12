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أخبار البلد

نقابة العاملين بالنقل تتبرع بـ 200 ألف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، برئاسة رجب السواحلي، على الدور المهم الذي تلعبه النقابات العمالية في دعم الوطن وقت المحن والأزمات، مثمنا خطة الدولة المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وأثاره خاصة على العمالة غير المنتظمة باعتبارها الفئة الأكثر تضررًا.

وقال رجب السواحلي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه لصالح صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة ،وتعويضها على الخسائر التي لحقت بها جراء "كورونا" .

وأشاد "السواحلي" بالقرارات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعويض العمالة غير المنتظمة ،وتأكيده على أن صحة المصريين هي الأهم ،مثما إلتزام الشعب المصري بالإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها الحكومة .
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