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مرأة

أفضل طريقة لتنظيف المرحاض يوميًا

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:57 م
تنظيف النرحاض
تنظيف النرحاض
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رشا عوني
تحرص الأمهات على الاهتمام بتفاصيل التنظيف و التطهير داخل المنزل منذ تفشي فيروس كورونا التاجي، حيث تقوم النساء بتطهير المنزل باستخدام الكلور المخفف بالماء، ويعتبر هو أفضل طريقة للتطهير داخل المنزل وخاصة المرحاض الذي يحتاج عناية خاصة لأنه قادر على نقل المزيد من البكتريا والفيروسات. 


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أكدت بعض الأبحاث مؤخرًا أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق البراز، أي استخدام المرحاض بشكل مشترك دون تنظيفه بشكل جيد، ولكي نتفادى هذه الأزمة إليك أفضل طريقة لتنظيف المرحاض يوميا نصح بها موقع wiki how .. 

1- ارتدي جوانتي قبل البدء في تنظيف المرحاض
2- اخلطي الكلور على الماء واسكبيه على المرحاض مت الداخل والخارج واتركيه ساعة
3- اشطفي المرحاض مرة أخرى بماء فقط 
4- استخدمي الخل في تطهير المرحاض فهو قادر على قتل البيكتريا 
5- الخطي كوب من الخل مع عصير الليمون والملح في 2 لتر ماء واستخدمي هذا المحلول في تظهير المرحاض بشكل يومي ويفضل وضع هذا الخليط في المرحاض بالداخل والخارج قبل النوم وتركه حتى الصباح . 
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