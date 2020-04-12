كيف تخلع الكمامة والجوانتي بعد وصولك إلى المنزل؟

يحرص الجميع على ارتداء الكمامة والقفازات عند الخروج من المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لكن هذه الأعراض الخاصة ربما تكون وسيلة لنقل عدوى كورونا إذا لم يتم التخلص منها بشكل سليم وآمن حتى لا يستخدمها شخص آخر.

كيف تتخلص من الكمامة والقفازات بعد العودة للمنزل؟

قدم موقع daily mail البريطانية بالطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة والقفازات بعد استخدامها بالخارج وهي:

أولًا: نقوم بتطهيرهما جيدا بالكحول الإيثيلي ٧٠٪؜ من الخارج ومن الداخل.

