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مرأة

كيف تخلع الكمامة والجوانتي بعد وصولك إلى المنزل؟

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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رشا عوني

يحرص الجميع على ارتداء الكمامة والقفازات عند الخروج من المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لكن هذه الأعراض الخاصة ربما تكون وسيلة لنقل عدوى كورونا إذا لم يتم التخلص منها بشكل سليم وآمن حتى لا يستخدمها شخص آخر.

كيف تتخلص من الكمامة والقفازات بعد العودة للمنزل؟

قدم موقع daily mail البريطانية بالطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة والقفازات بعد استخدامها بالخارج وهي:

أولًا: نقوم بتطهيرهما جيدا بالكحول الإيثيلي ٧٠٪؜ من الخارج ومن الداخل.

ثانيا: بعد التطهير نقوم بتقطيعهما قطعا صغيرة باستخدام مقص، وذلك حتى نضمن عدم إعادة استخدامهما مرة أخرى من قبل أي إنسان.

ثالثًا: نجمع البقايا الناتجة عن التقطيع ثم نتخلص منها بأمان في سلة المهملات. 

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