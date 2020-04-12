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فن

تريند رقم 1 .. هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحقق مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:59 م
إليسا
إليسا
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آيه عاطف
حققت أغنية "هنغني كمان وكمان" لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا حيث احتلت التريند رقم 1 على "اليوتيوب"، وحققت مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة روتانا، على اليوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة  .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى".

هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

"هنغني كمان وكمان" كلمات : شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية : محمد يحيي، توزيع : إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.
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