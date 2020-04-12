أكثر من 1188 إصابة جديدة.. هولندا تعلن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا

أعلنت هولندا، اليوم الأحد، تأكيد 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وأضافت السلطات الصحية في هولندا أنه تم تسجيل 94 وفاة جديدة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





وقد أعلن المعهد الوطني للصحة في هولندا، أمس السبت، أن حصيلة القتلى في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد بلغت 2643.





وقالت سلطات الصحة المختصة في البلاد إن عدد حالات الإصابة بـ COVID-19 المؤكدة في هولندا ارتفع بمعدل 1326 حالة يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 24413 حالة، مع 132 حالة وفاة جديدة.





ووفقا للمعهد الوطني الهولندي للصحة (RIVM) ، فإن عدد القتلى في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا هو 2643.





وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي اقتربت من تسجيل مليون و800 ألف إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات اقترب من 110 آلاف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الأحد.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,790,240 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 109,654 حالة وفاة على مستوى العالم.





وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 409,444 شخص.