AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. المافيا تطعم فقراء إيطاليا

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:30 م
صدى البلد
Advertisements
ايمان عبداللطيف

ضرب الفيروس التاجى "كوفيد-19" كورونا القاتل إيطاليا بالكامل وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر نسبة وفيات كانت تتنافس عليها إيطاليا والصين وإسبانيا.


كرست عصابات المافيا الإيطالية جهودها في توزيع الطعام المجاني والملابس على الأسر الفقيرة التي تدهورت أوضاعها في ظل الإغلاق الذي رافق تفشي الوباء.


أقرأ أيضًا:

فيديوجراف.. أسعار البنزين الجديدة

فيديوجراف.. تفاصيل "الخناقة" بين جمهور إليسا وهيفاء

 

الأمر الذى دهش رجال الشرطة الإيطالية عندما علم الذى يقوم به رجال المافيا في شوارع إيطاليا بعد أن كانت وظيفتهم هي القتل والخطف والسرقة أصبحوا ينافسون الدولة في مساعدة أهالي الضحايا والمصابين.


أقرأ أيضًا:

فيديوجراف.. شروط عمل الدليفرى في مصر

فيديوجراف.. لماذا تضاعف عدد المصابين بـ كورونا في الدول الغنية


تأثرت الحياة بشكل عام في إيطاليا، ولمزيد من التفاصيل حول المافيا تطعم فقراء إيطاليا، تابعوا الفيديوجراف التالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. شروط عمل الدليفرى في مصر

فيديوجراف.. تفاصيل "الخناقة" بين جمهور إليسا وهيفاء

فيديوجراف.. أسعار البنزين الجديدة

فيديوجراف.. أين يذهب ماء زمزم في ظل غلق الحرم؟

فيديوجراف.. كيف أبهر يوسف داوود المصريين بوسامته؟

فيديوجراف | صور التعامل مع موتى كورونا بطريقة آمنة

ترشيحاتنا

حقيقة توقيع الأهلي مع الأورجوياني سيرينو بديلا لـ رمضان صبحى.. خاص

شقيق المتوفاة بـ كورونا يكشف تفاصيل صادمة عن رفض أهالي الدقهلية دفن جثمانها ..فيديو

إنبي يحسم الجدل حول التعاقد مع صالح جمعة

سيد عبد الحفيظ يحجز مقعده في تشكيل جهاز الكرة الجديد بالأهلي

إنفوجراف.. الصحة تكشف العدد النهائي لـ وفيات ومصابي فيروس كورونا

إيطاليا تتعافى من فيروس كورونا.. المستشفيات بدأت تتنفس والإصابات تقل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

دراسة طبية جديدة تكشف عن علاج فعال في مواجهة كورونا المستجد

تجريدي ده يا خلف .. تعرف على خصائص المدرسة التجريدية في الفن التشكيلي وأسرار اتهامها بعدم الفهم