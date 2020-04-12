فيديوجراف.. المافيا تطعم فقراء إيطاليا

ضرب الفيروس التاجى "كوفيد-19" كورونا القاتل إيطاليا بالكامل وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر نسبة وفيات كانت تتنافس عليها إيطاليا والصين وإسبانيا.





كرست عصابات المافيا الإيطالية جهودها في توزيع الطعام المجاني والملابس على الأسر الفقيرة التي تدهورت أوضاعها في ظل الإغلاق الذي رافق تفشي الوباء.





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الأمر الذى دهش رجال الشرطة الإيطالية عندما علم الذى يقوم به رجال المافيا في شوارع إيطاليا بعد أن كانت وظيفتهم هي القتل والخطف والسرقة أصبحوا ينافسون الدولة في مساعدة أهالي الضحايا والمصابين.





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تأثرت الحياة بشكل عام في إيطاليا، ولمزيد من التفاصيل حول المافيا تطعم فقراء إيطاليا، تابعوا الفيديوجراف التالى.