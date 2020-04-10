فيديوجراف.. شروط عمل الدليفرى في مصر

إجراءات جديدة لإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا تزامنًا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة الـ 8 مساء حتى الـ 6 صباحا إلي لمدة أسبوعين.

والذي شمل السماح بعمل خدمات الدليفرى أثناء حظر التجول مع التأكد من هوية الدليفرى عبر البطاقة الشخصية وما يثبت أنه يعمل بالمطاعم من خطاب موثق وصندوق الطعام.

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وفقا لتعليمات وزارة الصحة بخصوص الإجراءات الوقاية الشخصية للعاملين من كمامة و جوانتى والالتزام بالمعايير الصحية والاهتمام بالعاملين عبر الكشف عليهم.

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