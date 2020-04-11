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فيديوجراف.. أسعار البنزين الجديدة

السبت 11/أبريل/2020 - 09:16 ص
أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة إبريل 2020
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مايكل عياد - إعداد: ايمان عبداللطيف

فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها أسواق النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد

ومع توقع انخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق.


اجتمعت لجنة التسعير للمنتجات البترولية لتطبيق المعادلة السعرية  المعلن عنها وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.


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ولمزيد من التفاصيل حول الأسعار الجديدة للبنزين، تابعوا الفيديوجراف التالى.

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