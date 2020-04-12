محافظ البحر الأحمر يعلن تعليق الرحلات البحرية.. فيديو

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعليق الرحلات البحرية كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف محافظ البحر الأحمر، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "إن تعاون الشعب معنا الفترة الحالية سـيساعد في تخطي الأزمة"، لافتا إلى أن أهالي محافظة البحر الأحمر لديهم وعي كافٍ بالأزمة والإجراءات المتخذة.





وأوضح أن المحافظة ووفقا لقرارات مجلس الوزراء منعت أى تجمعات في أعياد النسيم سواء على الشواطئ أو المنتزهات في المحافظة، لافتا إلي أن القرارات لاقت قبولا من قبل أهالي المحافظة.





وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن المحافظة اتخذت قرارا بإلغاء رحلات مراكب السفاري أثناء أعياد الربيع، متابعا "نرحب بتواجد الجميع بالمحافظة ولكن الآن يجب أن نحافظ على بلادنا وحياتنا".





وألمح "حنفي"، إلى أن المحافظة استقبلت منذ أسبوع طائرتين قادمتين من واشنطن، لافتا إلى أن القادمين من الخارج تم توجيههم إلى مدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي الخاص بهم.





وأكد وجود أكثر من 20 ألف أجنبي مقيمين بصفة أساسية بالمحافظة، لافتا إلى وجود بعض السائحين الذين فضلوا البقاء فى مصر وعدم العودة إلى بلادهم خلال تلك الفترة.



