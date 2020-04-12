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رياضة

رئيس نادي بيراميدز السابق يحسم الجدل حول خوضه انتخابات رئاسة اتحاد الكرة

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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عمر سلامة
علق محمود الأسيوطي، مالك نادي الأسيوطي سابقًا، الذي تم تغيير اسمه إلى بيراميدز، على مطالبة البعض بترشحه إلى رئاسة اتحاد كرة القدم، مؤكدا أنه "قرر عدم الترشح لأي منصب باتحاد كرة القدم".

ونشر محمود الأسيوطي، بيانا أوضح فيه:

أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من تواصل معى بالوسائل المختلفة سواء عن طريق الاتصالات المباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها كذلك المواقع الرياضية والشخصيات المرموقة فى المجال الرياضى التى تحدثت معى ولكل من طالبنى بالترشح  لخوض انتخابات مجلس  ادارة اتحاد كرة القدم المصري القادمة وهو الأمر الذى اسعدنى كثيرآ نظرا  لثقتكم الغالية فى شخصى وهى  اعلي وسام علي صدري وتواجدى فى أي منصب يفيد الكرة المصرية شرف عظيم لى ولكن نظرًا لارتباطي باستثمارات رياضية متعددة منها نادي لاڤيينا اف سي  كذلك حصول كرة تيمبو علي Fifa Pro التي تعنى تواجدها المستقبلى فى اَي مسابقات عالمية او محلية ومن ضمن مساعينا ان تكون هى الكرة الرسمية للدورى المصرى قريبا.

ولحرصى الدائم على الشفافية وعدم تضارب المصالح في حالة حصولي علي اَي منصب في اتحاد كرة القدم لذلك قررت عدم الترشح لأى منصب باتحاد كرة القدم المصرى وغلق الباب نهائيا أمام اى مطالبات للترشح مع خالص تمنياتي القلبية بالتوفيق لكل المرشحين وعلي الجمعية العمومية ان تحسن اختيار الأفضل لتصحيح مسار الكرة المصرية حتى تعود لسابق عهدها فى ريادة افريقيا  ولكم جزيل الشكر والتقدير وحفظ الله مصر.
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