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التخطيط : لو أزمة كورونا استمرت هنقدر نكمل لهذه الأسباب

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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عادل نصار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر قادرة على مواجهة أزمة كورونا حال استمرارها الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والخطوت الاستباقية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الازمة عميقة ولها أبعاد مختلفة لأنها تؤثر على الاقتصاديات وحركة التجارة، والمستهلكين وجوانب الطلب.

وأوضحت أن أزمة كورونا متشابكة ومعقدة، ولكن مصر تنعم باقتصاد متنوع، مستطردة: "لو استمرت الأزمة هنقدر نكمل عشان عندنا اقتصاد متنوع ومصانع تعمل 3 ورديات، والمواقع الإنشائية مسترة فى أعمالها.. الحكومة تعمل برؤية واضحة وخطوات استباقية وشفافية".

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، الأحد، خروج 21 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

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