إعلامي يحذر من أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا.. فيديو

حذر الإعلامي نشأت الديهي، من احتمالية حدوث أزمة اقتصادية في الفترة المقبلة؛ بسبب فيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بـ كورونا المستجد.





وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أضع يدي على قلبي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي، وربما نتعرض لأزمة اقتصادية عالمية مثلما حدث من قبل، متسائلا "هل نحن مستعدون للخروج من هذه الأزمة؟".





وخاطب الإعلامي، المواطنين، قائلا "أدعو للحذر والعمل وليس للخوف والتكاسل"، متابعًا "أراقب من الآن بوادر دخان لـ حريق كبير يلتهم الاقتصاد العالمي، وأشتم رائحة حريق اقتصادي بدأت بانهيار أسعار النفط، وعلينا أن ننتبه لما يحدث؛ لأن لنا مقعدا في السفينة التي تقود العالم في المرحلة القادمة".





وأكمل أن سعر برميل البترول اليوم 24 دولارا، في حين أن سعر شوال البصل 27 دولارا، وهناك مؤسسات دولية قالت إن الوضع الاقتصادي لمصر جيد جدًا رغم الانخفاض الكبير في إيرادات السياحة والصادرات غير النفطية.



