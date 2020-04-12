AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إعلامي يحذر من أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:10 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

حذر الإعلامي نشأت الديهي، من احتمالية حدوث أزمة اقتصادية في الفترة المقبلة؛ بسبب فيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بـ كورونا المستجد.


وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أضع يدي على قلبي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي، وربما نتعرض لأزمة اقتصادية عالمية مثلما حدث من قبل، متسائلا "هل نحن مستعدون للخروج من هذه الأزمة؟".


وخاطب الإعلامي، المواطنين، قائلا "أدعو للحذر والعمل وليس للخوف والتكاسل"، متابعًا "أراقب من الآن بوادر دخان لـ حريق كبير يلتهم الاقتصاد العالمي، وأشتم رائحة حريق اقتصادي بدأت بانهيار أسعار النفط، وعلينا أن ننتبه لما يحدث؛ لأن لنا مقعدا في السفينة التي تقود العالم في المرحلة القادمة".


وأكمل أن سعر برميل البترول اليوم 24 دولارا، في حين أن سعر شوال البصل 27 دولارا، وهناك مؤسسات دولية قالت إن الوضع الاقتصادي لمصر جيد جدًا رغم الانخفاض الكبير في إيرادات السياحة والصادرات غير النفطية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: ١٦٠ مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا

نائب رئيس غرفة مواد البناء يقدم روشتة لتحويل أزمة كورونا إلى فرصة لجذب الاستثمارات لمصر

د. كمال الدسوقي يكتب: بوادر أزمة اقتصادية عالمية بسبب كورونا

مطالب بتحفيز أكثر للاقتصاد المصري لمواجهة الركود المحتمل لأسواق العالم بسبب كورونا

سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري والعملات الأخرى.. اعرف الاسباب

كورونا يواصل ضرب الأسواق العالمية.. ونزيف الخسائر يتواصل

ترشيحاتنا

ابنة شقيق عمرو أديب تسرد تفاصيل رحلتها من أمريكا إلى الحجر الصحي

إنبي يحسم الجدل حول التعاقد مع صالح جمعة

اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبات بيراميدز بعد ضم أحمد فتحي نجم الأهلي

بعد تخطى عدد الإصابات 2000 شخص.. كيف تحمي نفسك من عدوى كورونا؟

وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

الكلب البلدي بيهوهو .. محمد رمضان يرد على أحمد فهمي .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور

قميص ستان.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

بعد تخطى عدد الإصابات 2000 شخص.. كيف تحمي نفسك من عدوى كورونا؟