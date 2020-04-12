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أخبار العالم

ولي العهد السعودي وترامب يرحبان باتفاق أوبك+

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي، استعرضا فيه نتائج اجتماع مجموعة أوبك+ بشأن خفض أسعار النفط. 


وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الأمير بن سلمان أعرب لترامب عن ترحيبه بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي".


يذكر أن البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 أبريل، أفاد بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في مايو، يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".


وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.
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