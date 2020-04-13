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رياضة

هاشتاج #الجناينى_مع_سيف يتصدر تويتر بعد تصريحاته مع سيف زهران.. شاهد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:52 ص
الجناينى
الجناينى
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مريم عزت
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#الجنايني_مع_سيف وذلك بعد تصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية  المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري , على فضائية اون تايم سبورت في برنامج ملعب اون تايم الذي يقدمه سيف زاهر. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

الجنايني لن اخوض انتخابات اتحاد الكورة مستقبلا. #الجنايني_مع_سيف

الجنايني : عدم وجود نظام داخل اتحاد الكرة أكبر الصعوبات التي واجهتها.. وإعادة الهيكلة الإدارية أول الملفات التي أنجزتها اللجنة الخماسية. #الجنايني_مع_سيف

الجنايني : تسريبات اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة .. (غير صحيحة) .. لن أجامل أي شخص في وضع اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة. #الجنايني_مع_سيف

موسوعه كوريه فعلا
قلب أزرق
 #الجنايني_مع_سيف

"البُعد لا يُقلل من المحبة، العزيز يظل عزيز حتى وإن كان بعيد كل البُعد عن الأعيُن". #الجنايني_مع_سيف
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