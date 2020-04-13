هاشتاج #الجناينى_مع_سيف يتصدر تويتر بعد تصريحاته مع سيف زهران.. شاهد
الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:52 ص
الجناينى
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#الجنايني_مع_سيف
وذلك بعد تصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري , على فضائية اون تايم سبورت في برنامج ملعب اون تايم الذي يقدمه سيف زاهر.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
الجنايني : عدم وجود نظام داخل اتحاد الكرة أكبر الصعوبات التي واجهتها.. وإعادة الهيكلة الإدارية أول الملفات التي أنجزتها اللجنة الخماسية.
#الجنايني_مع_سيف الجنايني : تسريبات اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة .. (غير صحيحة) .. لن أجامل أي شخص في وضع اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.
#الجنايني_مع_سيف "البُعد لا يُقلل من المحبة، العزيز يظل عزيز حتى وإن كان بعيد كل البُعد عن الأعيُن".
#الجنايني_مع_سيف