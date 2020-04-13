هاشتاج #الجناينى_مع_سيف يتصدر تويتر بعد تصريحاته مع سيف زهران.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج

تصريحات

عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية

المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري ,

على فضائية اون تايم سبورت في برنامج ملعب اون تايم الذي يقدمه سيف زاهر.





وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





الجنايني لن اخوض انتخابات اتحاد الكورة مستقبلا. #الجنايني_مع_سيف





الجنايني : عدم وجود نظام داخل اتحاد الكرة أكبر الصعوبات التي واجهتها.. وإعادة الهيكلة الإدارية أول الملفات التي أنجزتها اللجنة الخماسية. #الجنايني_مع_سيف





الجنايني : تسريبات اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة .. (غير صحيحة) .. لن أجامل أي شخص في وضع اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة. #الجنايني_مع_سيف





موسوعه كوريه فعلا #الجنايني_مع_سيف



