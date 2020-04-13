بمكياج طبيعي .. راندا البحيري تتألق بالأسود

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت راندا البحيري في إطلالتها الكلاسيكية، بملابس انيقة بصورة من جلسة تصوير ظهرت فيها باللون الاسود الداكن مما أظهر أناقتها.





وتركت خصلات شعرها منسدلا بطريقة انسيابية. واعتمدت راندا البحيري على البساطة والاحتشام في الظهور،



