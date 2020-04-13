بمكياج طبيعي .. راندا البحيري تتألق بالأسود

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت راندا البحيري في إطلالتها الكلاسيكية، بملابس انيقة بصورة من جلسة تصوير ظهرت فيها باللون الاسود الداكن مما أظهر أناقتها.
واعتمدت راندا البحيري على البساطة والاحتشام في الظهور، وتركت خصلات شعرها منسدلا بطريقة انسيابية.
وكانت راندا تألقت بمكياج هادئ اظهرها بطبيعتها دون تكلف وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة وكانت ابرزها صباح الامل وصباح الفل واخرون احلي صباح .
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