AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالفيديو كونفرانس.. مستقبل وطن ببورسعيد يبحث خطة دعم العمالة غير المنتظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
عقد حزب مستقبل وطن ببورسعيد اجتماعه التنظيمي الدورى، اليوم، مع أمناء الأمانات النوعية بالمحافظة وأعضاء هيئة المكتب، برئاسة عادل اللمعي أمين المحافظة، وذلك باستخدام تقنية الفيديو  كونفرنس، نظرا للظروف الراهنة .

وناقش الاجتماع، خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، وخاصة التعامل مع ملف أزمة فيروس كورونا والعمل على دعم استمرار أعمال التعقيم التي يقوم بها الحزب لجميع الأحياء ببورسعيد والاهتمام و التركيز علي المناطق الشعبية والمنشآت الحكومية ومكاتب البريد ، والعمل على نشر وتوعية المواطنين بإتباع التعليمات في التعامل مع هذه الأزمة وتكليفات أمناء الأمانات النوعية، وأمانات الأقسام بضرورة بمتابعة تفعيل خطة الحزب علي اكبر مساحه ممكنه ليستفيد بها اكبر قدر من المواطنين.
 
كما ناقش الاجتماع استعدادات استقبال شهر رمضان في ظل ظروف الأزمة الراهنة والعمل على مساندة الأسر الأولي بالرعاية وبحث حالات العمالة غير المنظمة والعمل علي دعمها هذا بخلاف تفعيل  خطه عاجلة لتقديم المساعدات لمستحقيها و العمل علي حل الأزمات الطارئة التي تواجهه ابناء المحافظه ، كما تطرق الاجتماع لتعزيز دور الحزب في مساندة ابناءنا الطلاب خلال الفترة المقبلة و تسهيل أعمال التسجيل علي المنصه الإلكتروني للتعليم و تقديم دعم وإرشاد لأولياء الأمور في الأعمال التقنيه التي تتعلق بالتسجيل . 

كما ناقش الاجتماع سبل المسانده  لجيش مصر الابيض من أطباء وهيئات تمريض ومسعفين وعاملين بالمنظومة الطبية ودعمهم معنويًا والعمل علي المساهمة في توفير مستلزمات ضرورية للوقايه والحفاظ علي سلامتهم . 

فضلًا عن مناقشة اقتراحات أمناء الأمانات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية، وبحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية.

كما استعرض الاجتماع خطة تعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع خلال الفترة المُقبلة، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المُبادرات المُجتمعية، التى يتبنّاها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.

وطالب عادل اللمعي امين الحزب ببورسعيد ، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع الخدمات المُقدمة له، وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال الإطار التنظيمي للحزب من خلال التفاعل المجتمعي و استقبال شكاوى المواطنين العمل علي حلها .

وشدّد "اللمعي "، على ضرورة التواصل بشكل مُباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم علي جميع المستويات  ، فضلًا عن العمل على المساهمه في توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين من خلال المُبادرات التي أطلقها الحزب والتي تسعى لتحقيق التكافل المجتمعي وتقديم العمل الخدمي والتواصل المباشر مع المواطنين من خلال فعاليات الحزب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن ببورسعيد يستمع لمشكلات أهالي قسم الجنوب

أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بحزب مستقبل وطن بأسيوط تجتمع بتشكيلها الجديد

أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بحزب مستقبل وطن بأسيوط تعقد أولى اجتماعاتها بتشكيلها الجديد

بعد إعادة تشكيلها.. أمانة الخدمة المجتمعية بمستقبل وطن تناقش خطة عملها المقبلة

أمانة شئون السياحة والآثار تناقش تأثير فيروس كورونا خلال اجتماعها الدوري

غرفة عمليات لـ مستقبل وطن بورسعيد في مواجهة الأمطار.. وتوزيع وجبات ساخنة على المتضررين

ترشيحاتنا

البصل بـ 10 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 13-4-2020

هروب جماعي لمرضى مصحة نفسية بخطة في منتهى الجنان.. فيديو

تونس تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

ظهور حالات إصابة بحمى الخنازير في الصين

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ضم أحمد حجازي

في ذكرى رحيل سيد زيان.. تفاصيل وفاة ابنه بالمخدرات.. وتعرضه لدعوة حجر من بناته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أسبوع من وفاة والدته.. كورونا يودي بحياة مصاب بمتلازمة داون

صور رومانسية لـ جاستين بيبر وزوجته من الحجر المنزلي

تعرف على برجك فى زمن الكورونا .. العذراء موسوس و ملتزم فى البيت