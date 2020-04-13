بالفيديو كونفرانس.. مستقبل وطن ببورسعيد يبحث خطة دعم العمالة غير المنتظمة

عقد حزب مستقبل وطن ببورسعيد اجتماعه التنظيمي الدورى، اليوم، مع أمناء الأمانات النوعية بالمحافظة وأعضاء هيئة المكتب، برئاسة عادل اللمعي أمين المحافظة، وذلك باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس، نظرا للظروف الراهنة .





وناقش الاجتماع، خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، وخاصة التعامل مع ملف أزمة فيروس كورونا والعمل على دعم استمرار أعمال التعقيم التي يقوم بها الحزب لجميع الأحياء ببورسعيد والاهتمام و التركيز علي المناطق الشعبية والمنشآت الحكومية ومكاتب البريد ، والعمل على نشر وتوعية المواطنين بإتباع التعليمات في التعامل مع هذه الأزمة وتكليفات أمناء الأمانات النوعية، وأمانات الأقسام بضرورة بمتابعة تفعيل خطة الحزب علي اكبر مساحه ممكنه ليستفيد بها اكبر قدر من المواطنين.

كما ناقش الاجتماع استعدادات استقبال شهر رمضان في ظل ظروف الأزمة الراهنة والعمل على مساندة الأسر الأولي بالرعاية وبحث حالات العمالة غير المنظمة والعمل علي دعمها هذا بخلاف تفعيل خطه عاجلة لتقديم المساعدات لمستحقيها و العمل علي حل الأزمات الطارئة التي تواجهه ابناء المحافظه ، كما تطرق الاجتماع لتعزيز دور الحزب في مساندة ابناءنا الطلاب خلال الفترة المقبلة و تسهيل أعمال التسجيل علي المنصه الإلكتروني للتعليم و تقديم دعم وإرشاد لأولياء الأمور في الأعمال التقنيه التي تتعلق بالتسجيل .





كما ناقش الاجتماع سبل المسانده لجيش مصر الابيض من أطباء وهيئات تمريض ومسعفين وعاملين بالمنظومة الطبية ودعمهم معنويًا والعمل علي المساهمة في توفير مستلزمات ضرورية للوقايه والحفاظ علي سلامتهم .





فضلًا عن مناقشة اقتراحات أمناء الأمانات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية، وبحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية.





كما استعرض الاجتماع خطة تعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع خلال الفترة المُقبلة، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المُبادرات المُجتمعية، التى يتبنّاها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.





وطالب عادل اللمعي امين الحزب ببورسعيد ، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع الخدمات المُقدمة له، وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال الإطار التنظيمي للحزب من خلال التفاعل المجتمعي و استقبال شكاوى المواطنين العمل علي حلها .



