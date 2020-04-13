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فن

من الحجر المنزلي.. جينيفر لوبيز تحتفل بعيد الفصح مع خطيبها وأبنائها

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:52 ص
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
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شروق ابراهيم
احتفلت النجمة العالمية جينفير لوبيز بعيد الفصح مع خطيبها اليكس روديجرز وأبنائهما خلال تواجدهم في الحجر المنزلي بمنزلهم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اتباع الإجراءات الوقائية بسبب تفادي انتشار فيروس كورونا.

ونشرت جينيفر لوبيز صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من الاحتفالية المنزلية وعلقت: "عيد فصح سعيد عليكم جميعا".


وكشفت جينيفير لوبيز مصير حفل زفافها في ظل ظروف انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت أكثر دول العالم تضررًا. 

وقالت جينفير لوبيز في حوارها مع الإعلامية الشهيرة الين دي جينيرس إنها كان من المفترض إقامة حفل زفافها على خطيبها لاعب كرة البيسول الشهير اليكس رودريجرز في غضون هذه الأيام. 

وأضافت النجمة ذات أصول لاتينية أنها لا تعلم ماذا سيحدث وأنها ستنتظر مثل باقي العالم آخر تطورات فيروس كورونا.

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