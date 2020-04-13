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أخبار البلد

إقبال كبير على مكاتب بريد الجيزة لصرف الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة ..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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منار نور _ عدسه : ابراهيم قنديل - عمر خالد
شهد ميدان الجيزة زحاما شديدا منذ صباح اليوم لصرف منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا. 

رصدت عدسة صدى البلد زحام المواطنين على مكاتب البريد بميدان الجيزة. 

وكان كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارًا من الأحد  وحتى الخميس 16 أبريل الجاري، وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوي العاملة علي رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم وكرامتهم.
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