إسبانيا تسجل ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم، الاثنين، تسجيل 517 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" قد ارتفع إلى 169496إصابة؛ حيث تحتل إسبانيا المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس المستجد.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن وصول إجمالي حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 1.850.527 والوفيات 114.245.





ووفقًا لآخر إحصائيات الجامعة، لا زالت الولايات المتحدة تتربع الصدارة من حيث عدد إصابات كورونا، وذلك بتسجيل 557571.





ويلي أمريكا، إسبانيا بعدد إصابات 166831، إيطاليا 156363، فرنسا 133670، ألمانيا 127854، بريطانيا 85208، الصين 83135، وإيران 71686.





فيما بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 22105، تلتها إيطاليا 19899، وإسبانيا 17209، فرنسا 14393، وبريطانيا 10612.