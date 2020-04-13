الصحة العالمية: 30% من وفيات كورونا بمصر ماتوا قبل الوصول لـ مستشفيات العزل

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن الارتفاع بمعدل الوفيات بمصر ناتج عن أن الجميع يتعامل مع فيروس جديد.





وأضاف جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال مؤتمر صحفى بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للرد على الشائعات تتعلق بفيروس كورونا، أن جهود الكشف عن الحالات أمر مطلوب، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص تصاب تشفى بدون علاج.

وأشاد الدكتور جون جبور، إلى أن 30% من الوفيات بمصر توفو قبل الوصول لـ مستشفيات العزل، وطالب بوجود تنسيق بين وزارة الصحة وباقى الوزارات و القطاعات الخاصة.





وأوضح الدكتور جون جبور، أن التنسيق بين الجميع سيقلل من حالات الوفيات، وطالب من جميع المواطنين بعد الخروج من المنازل للمرور من هذه الأزمة.





ولفت الدكتور جون جبور، إلى أن كل مواطن عليه أن يحمى نفسه و أسرته من هذا الفيروس، كاشفًا أن الدولة والحكومة المصرية قامت بدورها.