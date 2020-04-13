AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة العالمية: 30% من وفيات كورونا بمصر ماتوا قبل الوصول لـ مستشفيات العزل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:50 م
الدكتور جون جبور
الدكتور جون جبور
Advertisements
آيات أحمد

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن الارتفاع بمعدل الوفيات بمصر ناتج عن أن الجميع يتعامل مع فيروس جديد.


وأضاف جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال مؤتمر صحفى بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للرد على الشائعات تتعلق بفيروس كورونا، أن جهود الكشف عن الحالات أمر مطلوب، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص تصاب تشفى بدون علاج.

 

وأشاد الدكتور جون جبور، إلى أن 30% من الوفيات بمصر توفو قبل الوصول لـ مستشفيات العزل، وطالب بوجود تنسيق بين وزارة الصحة وباقى الوزارات و القطاعات الخاصة.


وأوضح الدكتور جون جبور، أن التنسيق بين الجميع سيقلل من حالات الوفيات، وطالب من جميع المواطنين بعد الخروج من المنازل للمرور من هذه الأزمة.


ولفت الدكتور جون جبور، إلى أن كل مواطن عليه أن يحمى نفسه و أسرته من هذا الفيروس، كاشفًا أن الدولة والحكومة المصرية قامت بدورها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية: مصر خالية من أي مصابين بفيروس كورونا ..فيديو

«الصحة العالمية»: تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي» رائدة عالميا ..فيديو

ممثل الصحة العالمية بمصر: فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء وإنما بالرذاذ.. فيديو

الرجاء الزموا منازلكم .. رسالة ممثل منظمة الصحة العالمية للمصريين..فيديو

الصحة العالمية تحذر المدخنين.. وتعلن موعد انتهاء فيروس كورونا في العالم.. فيديو

الصحة العالمية : التزام من المواطنين المصريين بخصوص فيروس كورونا ..فيديو

ترشيحاتنا

هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يجيب

من رشح هؤلاء ؟! | شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب اللجنة الإعلامية

أخبار الفن| ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه .. تفاصيل الحجر الصحي لإبنة منال سلامة

فرج عامر يزف بشرى سارة بشأن مصير الدوري المصري الممتاز

بعد تبرؤ ابنته منه.. محمد شومان كومبارس خان بلده وهرب إلى تركيا من أجل المال

إلغاء الترم الثاني.. التعليم العالي ترد بموعد الامتحانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يفرق عائلة.. ممرضة تضطر لهذا الأمر لحماية أطفالها من العدوى

تعاني من مشكلة في القلب.. إصابة رضيعة عمرها 6 أشهر بـ كورونا

بملابس كلاسيكية... هاجر أحمد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير