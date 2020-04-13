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توك شو

بعد ساعة.. منظمة الصحة العالمية تتلقي تقريرا مهما من الصحة المصرية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:17 م
الدكتور جون جبور،
الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر
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فرح علاء الخولي

 قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الدولة المصرية تعمل باتساق تام مع المنظمة.


جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين الذي يتعلق باعداد الوفيات في مصر وآلية الدولة للسيطرة على الفيروس، وان مصر تحتاج الى مسح لكل المواطنين للتأكد من الاصابة بالفيروس.


وتابع جبور، خلال مؤتمر صحفي لتداعيات فيروس كورونا، أنه بعد ساعة سيتم تقديم تصور من وزارة الصحة المصرية حول نمط الوباء.

وذكر انه سيتم إعطاء توقعات ولكن بشكل تقديري استنادا على معطيات علمية وحسابات دقيقة وبحثية ليس فقط اعتماد على الارقام، مشيرًا الى ان تلك المعطيات تختلف من دولة لاخرى.


واكد جبور على ان منذ ان استفحل الفيروس في الصين في بادء الامر وصولا الى السيطرة عليه من اسبوع تقريبا، صرحت المنظمة بأن اهم شئ هو الحد من الانتشار للفيروس باتباع منهجية منظمة في التعامل مع ازمة فيروس كورونا.


واوضح ان منهجية الفحوصات اليومية تزيد بشكل كبير، وهو اهتمام كبير من قبل وزارة الصحة والسكان، وتعمل على الحد من هذا الفيروس، وان 30% من المصابين توفوا قبل الوصول الى المستشفيات و100% منهم مصابي بأمراض مزمنة.

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