مفيش مصل..الصحة العالمية: لا يمكن إنتاج لقاح ولو بعد شهور

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ردًا على سؤال أحد الصحفيين، الذي يتعلق بمتي سيتم صدور او ظهور لقاح لعلاج فيروس كورونا، ان الاكثر عرضة للفيروس هم كبار السن وخاصة بانفلونزا "كوفيد-19".

وذكر جبور، خلال مؤتمر صحفي في مؤتمر صحفي لمتابعة تداعيات فيروس كورونا، أن من الصعب الوصول الى لقاح او مصل في الوقت الحالي لان هذا النوع من الانفلونزا او الفيروسات له خصائص مختلفة عن غيره ومتطورة عن سابق الفيروسات.

وتابع جون جبور، ان صراحة لا يمكن الوصول الى مصل في تلك الفترة ولا خلال شهور او على الاقرب سنوات، ولكن أكد على ان كل مراكز البحوث على مستوى العالم تسعى جاهدة للوصول الى اقرب علاج لتحويل النتائج من ايجابية الى سلبية.

واشار الى ان المنظمة لا تستطيع ان تحدد وقت لانتاج اللقاح حتى تستوفي جميع الشروط من صحي واقتصادي وغيره من الشروط التي تتعلق بانتاج اللقاح الخاص بالكورونا.