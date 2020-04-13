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الصحة العالمية: نسبة الوفيات بكورونا فى مصر 7.6% ونعمل على معرفة سبب الارتفاع ..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:51 م
كورونا
كورونا
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آيات أحمد
قال ممثل الصحة العالمية بمصر، جون جبور، إن المنظمة تتسلم يوميًا احصائية باعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعمل على دعم الحكومة المصرية ضد الوباء،

 لافتًا إلى أنه وصل عدد الحالات فى مصر إلى 2065 حالة إصابة و159 حالة وفاة و447 حالة تم شفائها وخروجها من المسشتفى حتى الآن .



وأضاف ممثل الصحة العالمية بمصر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أنه مع تحليل البيانات يتبين ان 85% من الإصابات تم شفاؤهم دون علاج لأن اعراض المرض كانت بسيطة وبسسيطة جدًا، بينما معدل الوفيات 7.6% فى مصر مع العلم ان 30% منهم توفوا قبل وصولهم الى مستشفيات العزل والعلاج.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، ان النسبة تحت الدراسة والتنسيق التام مع وزارة الصحة لمعرفة السبب وراء معدل الوفيات المرتفع فى مصر.

وأوضح أن 13% من الاصابات فى مصر من العاملين بالمجال الصحى، مضيفًا أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع أن الاهم وجود جهاز ترصد قوى قادر على الرتصد والتقصى والكشف عن الوباء وتقوم وازراة الصحة والسكان بمراقبة أمراض التنفسية الحادة من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائى والمعملى منذ عام 1999وفقًا لمعايير منظمة الصحة .
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