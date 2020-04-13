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فن

صدمة فنانة شهيرة بعد وفاة 3 من أقاربها بفيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد إبراهيم
نشرت النجمة العالمية مادونا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن عن صدمتها الكبرى وحزنها الشديد بعد أن فقدت 3 من اصدقائها بسبب فيروس كورونا. 

وأعلنت مادونا انها تعانى من قلة النوم بسبب هذا الامر حيث بدأت فى كتابة تجربتها مستعينة بـ "الة كاتبة" وفى الخليفة موسيقى الالة الجيتار. 

وقالت مادونا : "أن حجم الألم الذي أشعر به كبير للغاية، واتمنى لو استطيع الخروج من جسدي، إذ وفي غضون الـ ٢٤ ساعة الأخيرة أصيب 3 من أعز أصدقائها بالوباء القاتل وماتوا، وهم ابن عمها وشقيق حارس الأمن الخاص بها والموسيقي أورلاندو بورتا، الذي تعاونت معه في العديد من أغانيها الفردية.

وكان صدم منظمو حفل النجمة العالمية مادونا البالغة من العمر 61 عاما، الجمهور بعد إعلان إعتذارها عن إحياء الحفل بسبب إصابتها . 

ووفقا لما نشرته النجمة عبر حسابها على إنستجرام أنها لن تتمكن من إحياء حفلها القادم بسبب إصابتها في الجزء السفلي من عمودها الفقري الذي لن يمكنها من الحركة . 

وأوضحت مادونا خلال حسابها أنها تعرضت للسقوط في الحفل الأخير ، الأمر الذي ألحق الضرر بالجزء السفلي من ظهرها و نصحها الأطباء بالمكوث في المنزل بضعة أيام للراحة . 

جدير بالذكر أن تلك المرة ليست  الأولى التي تؤجل مادونا حفلاتها خلال جولتها الغنائية العالمية ، بفعل الإصابات المتكررة على المسرح، وكان آخرها حفلتين في أسبوع واحد في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال شهر يناير .
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