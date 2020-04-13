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فن

بعد الاشتباه بإصابته بـ كورونا.. أول ظهور لـ مهند التركي وزوجته

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:36 ص
كيفانش تاتليتوغ
كيفانش تاتليتوغ
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شروق ابراهيم
بعدما أثار النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ"مهند"، الجدل على مدار الأيام الماضية حول اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، إلا أنه طمأن جمهوره عليه بنشره صورة جديدة له هو وزوجته.

وظهر كيفانش تاتليتوغ وهو يقبل زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزار من خلال صورة بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد عزيزتي .. انا احبك". 

وكان كيفانش تاتليتوغ أعلن احتجازه في المستشفى وإجراء تحاليل طيبة بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا. 

وكشفت تقارير بالصحف التركية أن كيفانش تاتليتوغ، فر هاربًا لأحد المنازل التي يمتلكها في الغابات التركية من أجل تفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت التقارير إن مهند التركي يمكث هناك منذ أسبوعين في منطقة قريبة من مدينة إسطنبول التركية برفقة زوجته الاستايلست الشهيرة باشاك ديزر، ويتواصلان مع عائلتهما وأصدقائهما عبر الهواتف والإنترنت.

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