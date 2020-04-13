بعد تبرؤ ابنته منه.. محمد شومان كومبارس خان بلده وهرب إلى تركيا من أجل المال

اشتهر محمد شومان بدور بائع الفوانيس في الصين "ممتاز الدمنهوري"، منذ ظهوره في فيلم "فول الصين العظيم" عام 2004 مع نجم الكوميديا الفنان محمد هنيدي، وعمل في عدد من الأعمال بأدوار مختلفة، حيث ظل مرتبطًا في أذهان الكثيرين بما قدمه من أعمال كوميدية.





وولد شومان في 25 مارس عام 1958، حيث شارك مثل" في عودة الندلة" و"السفارة في العمارة" و"مرجان أحمد مرجان"، و من بينها دور الضابط الفاسد في فيلم "واحد من الناس"، وأيضا دور الطبيب الذكي في فيلم "أدرينالين" ودور الضابط الشريف في فيلم "نقطة رجوع" وغيره.









واشترك في عديد من المسلسلات، من بينها "عمارة يعقوبيان" عام 2007، ومسلسل "مع سبق الإصرار" عام 2012، و"مزاج الخير" 2013، وقام ببطولة حملة دعائية لمصلحة الضرائب، بالاشتراك مع وكالة "طارق نور" للإعلان، في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، حيث كان شعار الحملة آنذاك "الضرائب.. مصلحتك أولًا".





تحول محمد شومان في مواقفه من أجل الحصول على الأموال، من خلال الدعم الذي تقدمه جماعة الإخوان، رغم أنه واحد ممن كانوا يناصرون الحزب الوطني في عهد مبارك، وشارك في حملات دعائية ضد الإخوان من قبل، إضافة إلى تحوله إلى أداة تستخدمها الإخوان فى التحريض ضد الدولة المصرية عبر شاشات الجماعة الإرهابية.



