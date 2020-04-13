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فن

وجوده هو الأذى في حياتنا.. الجمهور يطارد الممثل الهارب محمد شومان بعد تصريحات ابنته

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:11 ص
لوجين - محمد شومان
لوجين - محمد شومان
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آيه عاطف
تصدر الممثل الهارب محمد شومان، محرك البحث جوجل، في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تبرأت ابنته منه من خلال نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

علقت ابنته لوجين، على الفيديو قائلة :"اضطريت آسفه اعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لاسباب كتير اوى منها ان ناس قليله جدا اللي تعرف انك بابايا. فعلا كان نفسي اكمل كده و محدش يعرف.. ده رد عالبيان اللي محمد شومان اصدره انهارده علي صفحته".

بينما قالت لوجين، من خلال الفيديو :"إنت مش رب اسرتنا .. رب اسرتنا هي امي انت مش مسؤول عننا .. انك تتكلم بلسانا ده مش من حقك .. هما بيحققوا معاه عشان يعرفوا انه مالوش صلة بيك وهما عارفين ده و هيطلع بس مالكش دعوة انت .. لو عايز تعمل اب انزل وواجه لكن مش قاعد ف بلد تانية وبتتكلم وحاولنا كتير نشيل اسمه من البطاقة بس معرفناش وبوجه رسالة للسلطات يعرفونا ازاي نتبرأ خالص منه يعرفونا ازاي .. وجودك في حياتنا هو الأذى".
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