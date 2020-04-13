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فن

ابنة الممثل الهارب محمد شومان: عايزة أشيل اسمه من البطاقة.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:29 ص
محمد شومان
محمد شومان
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آيه عاطف
قامت لجين شومان، ابنة الفنان الهارب محمد شومان، بنشر فيديو لها من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك" تبرأت من خلاله من والدها بسبب انتمائه لجماعات إخوانية وهروبة خارج البلاد.

قالت لجين، في الفيديو :"انا لجين شومان، بنت محمد شومان اللي اصدر بيان على صفحته بيناشد السلطات انها تنقذ اسرته اللي بتموت بالبطئ .. اسرته اللي هي انا واختي و اخويا وانهم يفرجوا عن اخويا من غير اي شروط .. مبدأيا احنا مش اسرتك عشان انت مجرد اسم لى البطاقة احنا ملناش اي صلة بيك وقطعنا كل ما لينا علاقة بيك من 5 سنين .. وابنك انت متحملتش مسؤليته من وهو عنده سنة ونص".

وتابعت :" إنت مش رب اسرتنا .. رب اسرتنا هي امي انت مش مسؤل عننا .. انك تتكلم بلسانا ده مش من حقك .. هما بيحققوا معاه عشان يعرفوا انه مالوش صلة بيك وهما عارفين ده و هيطلع بس مالكش دعوة انت .. لو عايز تعمل اب انزل وواجه لكن مش قاعد ف بلد تانية وبتتكلم وحاولنا كتير نشيل اسمه من البطاقة بس معرفناش وبوجه رسالة للسلطات يعرفونا ازاي نتبرأ خالص منه يعرفونا ازاي".

بيما إختتمت حديثها قائلة :"كلنا عارفين ان ده مجرد صورة وانك بتعمل صورة .. انت طالع تتكلم على فيلم وبتعمل دعاية ليه على قفانا احنا .. وبتقول ان وجودنا هنا بيأذينا .. احنا عايشين هنا محدش بيأذينا .. وجودك هو الأذى نفسه".
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