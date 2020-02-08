مادونا تطالب بالقبض عليها .. تفاصيل

اثارت النجمة العالمية مادونا الجدل مجددا بسبب حفلها الغنائي في مسرح London Palladium ضمن جولتها العالمية Madame X الذي اقيم الاربعاء الماضي، بسبب خلافاتها مع مسؤولي المسرح.





وبدأت الازمة عندما صعدت مادونا على المسرح مجددا بعد انتهاء فقرتها الغنائية وقالت: "أعلم أن هناك ستارة حديدية تنتظرني، بعض الكلابشات آمل أن يعتقلني أحدهم" لافتة الى مسؤولي المسرح.





وزعمت مادونا ان ليس لديها وقت كافي للغناء لان هناك حذر تجول في المسرح ، مصرحة بطريقة ساخرة: "وضعني على ساعة التوقيف stop watch".



