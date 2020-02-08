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فن

مادونا تطالب بالقبض عليها .. تفاصيل

السبت 08/فبراير/2020 - 05:01 م
مادونا
مادونا
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شروق ابراهيم
اثارت النجمة العالمية مادونا الجدل مجددا بسبب حفلها الغنائي في مسرح London Palladium ضمن جولتها العالمية Madame X الذي اقيم الاربعاء الماضي، بسبب خلافاتها مع مسؤولي المسرح. 

وبدأت الازمة عندما صعدت مادونا على المسرح مجددا بعد انتهاء فقرتها الغنائية وقالت: "أعلم أن هناك ستارة حديدية تنتظرني، بعض الكلابشات آمل أن يعتقلني أحدهم" لافتة الى مسؤولي المسرح. 

وزعمت مادونا ان ليس لديها وقت كافي للغناء لان هناك حذر تجول في المسرح ، مصرحة بطريقة ساخرة: "وضعني على ساعة التوقيف stop watch". 

ونشرت مادونا فيديو وهي تواصل الغناء مع فرقتها على المسرح رغم اسدال الستار اثناء غنائها في تمام الساعة 11 مساءً . 
مادونا تطالب بالقبض عليها .. تفاصيل
مادونا تطالب بالقبض عليها .. تفاصيل
مادونا تطالب بالقبض عليها .. تفاصيل
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