انضباط الأطباء.. محافظ قنا يتفقد مستشفى الحميات

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن نظام العمل والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات نجع حمادى تدعو للاطمئنان وأن مخزون الأدوية والمستلزمات الوقائية متوفرة بكميات مناسبة.

جاء ذلك خلال جولته بالمستشفى للاطمئنان على انتظام سير العمل ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية رافقه الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا.

تفقد محافظ قنا، جميع أقسام المستشفى بما فيها القسم المخصص لعزل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس واستمع خلال الجولة لشرح تفصيلى من مدير المستشفى ورؤساء الأقسام حول آلية العمل والإجراءات المتّبعة مع المرضى وحالات الاشتباه وبعث المحافظ رسالة طمأنة لجميع المواطنين بأن إدارة الطب الوقائى وفرق الرصد والاستقصاء تتعامل بشكل فورى وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية مع المخالطين للحالات المصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تطهير محل إقامتها والمناطق المحيطة بها.





وأضاف الداودى، بأن هذه الأزمة أظهرت المعدن الأصيل لجيش مصر الأبيض الذي لم يتوان فى التصدي لهذا المرض وحرصهم على الوقوف فى الصفوف الأمامية لعلاج المصابين والحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا على كفائتهم وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تقف خلفهم وحريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى نعبر معا بمصر إلى بر الأمان.





وقدم محافظ قنا، الشكر لجميع العاملين بالمستشفى لما لمسه من انتظام للعمل وانضباط الأطباء وطاقم التمريض والفنيين والعمال واستعدادهم التام للتعامل مع اى حالة طوارئ، فضلا عن حفاظهم على النظافة العامة وإلتزامهم بتطبيق الإجراءات الواقائية مطالبًا إياهم بالإستمرار فى تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى.

ودعا محافظ قنا، المواطنين الى بضرورة إتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لوزارة الصحة داعيا إياهم بعدم الالتفات إلى الشائعات وعدم تداول الأخبار المتعلقة بالفيروس دون التأكد منها من مصادرها الموثوقة.

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