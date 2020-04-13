AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انضباط الأطباء.. محافظ قنا يتفقد مستشفى الحميات

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:22 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن نظام العمل والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات نجع حمادى تدعو للاطمئنان وأن مخزون الأدوية والمستلزمات الوقائية متوفرة بكميات مناسبة.

جاء ذلك خلال جولته بالمستشفى للاطمئنان على انتظام سير العمل ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية رافقه الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا.  

تفقد محافظ قنا، جميع أقسام المستشفى بما فيها القسم المخصص لعزل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس واستمع خلال الجولة لشرح تفصيلى من مدير المستشفى ورؤساء الأقسام حول آلية العمل والإجراءات المتّبعة مع المرضى وحالات الاشتباه وبعث المحافظ رسالة طمأنة لجميع المواطنين بأن إدارة الطب الوقائى وفرق الرصد والاستقصاء تتعامل بشكل فورى وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية مع المخالطين للحالات المصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تطهير محل إقامتها والمناطق المحيطة بها.


وأضاف الداودى، بأن هذه الأزمة أظهرت المعدن الأصيل لجيش مصر الأبيض الذي لم يتوان فى التصدي لهذا المرض وحرصهم على الوقوف فى الصفوف الأمامية لعلاج المصابين والحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا على كفائتهم وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تقف خلفهم وحريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى نعبر معا بمصر إلى بر الأمان.


وقدم محافظ قنا، الشكر لجميع العاملين بالمستشفى لما لمسه من انتظام للعمل وانضباط الأطباء وطاقم التمريض والفنيين والعمال واستعدادهم التام للتعامل مع اى حالة طوارئ، فضلا عن حفاظهم على النظافة العامة وإلتزامهم بتطبيق الإجراءات الواقائية مطالبًا إياهم بالإستمرار فى تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى.  

ودعا محافظ قنا، المواطنين الى بضرورة إتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لوزارة الصحة داعيا إياهم بعدم الالتفات إلى الشائعات وعدم تداول الأخبار المتعلقة بالفيروس دون التأكد منها من مصادرها الموثوقة.

اقرأ أيضًا..

ضبط 187 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع في قنا

تطهير 603 منشآت و 38 شارعا و4 مواقف أجرة في 3 مدن بقنا


انضباط الأطباء.. محافظ قنا يتفقد مستشفى الحميات
انضباط الأطباء.. محافظ قنا يتفقد مستشفى الحميات
انضباط الأطباء.. محافظ قنا يتفقد مستشفى الحميات
انضباط الأطباء.. محافظ قنا يتفقد مستشفى الحميات
انضباط الأطباء.. محافظ قنا يتفقد مستشفى الحميات
انضباط الأطباء.. محافظ قنا يتفقد مستشفى الحميات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للوقاية من كورونا.. حملة تطهير وتعقيم لمستشفيات قنا الجامعية

حجر صحي جديد.. مستشفي بقنا تعلن جاهزيتها لاستقبال حالات كورونا

محافظ قنا يتابع مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى العام

محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ متطلبات خطة الإغاثة العاجلة لفيروس كورونا المستجد

مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفى الصدر والحميات بالشرقية..تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب هيفاء وهبي.. ياسمين صبري تتجاهل إليسا

صدمة فنانة شهيرة بعد وفاة 3 من أقاربها بفيروس كورونا

الصحة العالمية: نسبة الوفيات بكورونا فى مصر 7.6% ونعمل على معرفة سبب ارتفاعها ..فيديو

لماذا تراجعت اسعار الذهب اليوم الاثنين.. تفاصيل

بعد تسجيل أكبر ارتفاع يومي في عدد إصابات كورونا.. السعودية: الفيروس أصبح تحديا للجميع

بيان مصور جديد .. وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا نانا يا طاطا .. شاهد أحمد السقا يتحدى محمد هنيدي

اسعار سيارات تويوتا toyota اليوم في مصر بعد تخفيض ياريس .. صور

كورونا يفرق عائلة.. ممرضة تضطر لهذا الأمر لحماية أطفالها من العدوى