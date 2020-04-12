تطهير 603 منشآت و 38 شارعا و4 مواقف أجرة في 3 مدن بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن قوص ونقاده والوقف والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة وشركة المياه ومؤسسات المجتمع المدنى وعدد من الشباب المتطوعين، تمكنت اليوم، من تطهير ٦٠٣ منشآت و ٣٨ شارعا و ٤ مواقف لسيارات الأجرة و٣ مواقع للعمل.





أوضح الداودى، أن المنشآت التى تم تطهيرها شملت ٣٣ مؤسسة حكومية، و ٤٦٢ منزلا، و ١٠٨ محلات.





وأشار محافظ قنا، إلي أن ذلك يأتي استمرارًا لحملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.





يذكر أن منظمات المجتمع المدني شاركت بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، في أعمال التعقيم و التطهير منذ بداية أزمة فيروس كورونا.





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