ضبط 187 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع في قنا

ضبط 187مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع في قنا













شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من ٦ إلي ١٢ أبريل الجاري،أسفرت عن ضبط ١٨٧ مخالفة تموينية متنوعة.



أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، بأن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 87 محضر لمخالفات عدم اعلان أسعار، 20 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 18 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير، 14 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 10 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات.

و أضاف السيد، كما تم ضبط 9 مخالفات تصرف في دقيق مخابز، 7 مخالفات مخابز مغلقة، 6 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، 5 مخالفات تداول سلع مجهولة المصدر، 4 مخالفات نقص وزن، 3مخالفات توقف عن الانتاج، مخالفة واحدة سلع منتهية الصلاحية، مخالفة واحدة لمنشاة بدون ترخيص ، مخالفة واحدة عدم وجود ميزان ، مخالفة واحدة عدم الاحتفاظ بالسجل 21 بترول.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

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