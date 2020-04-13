قرار يحتاج لكلمته.. هل تجر الحكومة البريطانية بوريس جونسون لانتكاسة صحية جديدة

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طريق التعافي من فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب خروجه من مستشفى سانت توماس في لندن، بعد شفائه مبدئيا من الوباء، وضرورة الالتزام بالراحة الكافية وأوامر الأطباء الصارمة.





لكن يقال أن بعض الوزراء داخل الحكومة البريطانية يضغطون من أجل مشاركة بوريس جونسون في القرار الخاصة بتمديد الإغلاق أو تخفيف القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ووفقًا للصحيفة البريطانية، برغم أنه يُنظر إلى تمديد قيود التباعد الاجتماعي على أنها إجراء شكلي، لكن الموضوع لا يزال مطروحًا للمناقشة، فيما يصر البعض على ضرورة أن يقول جونسون كلمته.





فمن جهته قال مصدر بمجلس الوزراء لصحيفة "تليجراف": "على رئيس الوزراء اتخاذ هذا القرار".





وأضاف: "أي تمديد للإغلاق سيكون له تداعيات كبيرة، وسيكون رئيس الوزراء مسؤولًا عنه، لذلك يجب أن يكون هو الذي يتخذ هذا القرار".





لكن الأطباء فير بريطانيا حذروا من عودة بوريس جونسون للعمل حاليًا أو في وقت قريب، ما يعرضه لانتكاسة.





بينما أعرب بعض النواب عن مخاوفهم من قرار جونسون الذي خرج للتو من العناية المركزة، فهو غير مؤهل لاتخاذ مثل هذه القرارات حاليًا.





ومن المقرر أن تعلن بريطانيا قرارًا بشأن تمديد حالة الإغلاق بحلول نهاية هذا الأسبوع مع استمرار الإجراءات الحالية منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.





وكان وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك قال خلال مناقشة لمجلس الوزراء حول تخفيف قيود الإغلاق وسط تفشي فيروس كورونا، إنه من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بين 25 إلى 30 في المائة في الفترة ما بين أبريل ويونيو.





جاء ذلك ردًا على دعوة عشرة أعضاء، لم يتم الكشف عن أسمائهم، في مجلس الوزراء البريطاني إلى تخفيف قيود المفروضة بسبب كوفيد-19 بحلول مايو.





وبحسب ما ورد قال أحد الوزراء "إننا نرى أن يكون هناك ثلاثة أسابيع أخرى من الإغلاق وبعد ذلك يمكننا البدء في تخفيف قيود الإغلاق كي لا ينتهي بنا الأمر إلى إحداث المزيد من الضرر مع الإغلاق".





وانقسم مجلس الوزراء البريطاني إلى فريق يريد رفع الإغلاق في غضون أسابيع قليلة، واخر يريد التأجيل حتى أواخر مايو على أقرب تقدير، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وعانى الاقتصاد البريطاني من انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي حتى قبل بداية تفشي الفيروس المستجد بسبب تباطؤ الأنشطة التجارية في البلاد بالتزامن مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة الجارديان.





ونظرًا لأن المملكة المتحدة ستنشر خططًا محدثة لإصدار الديون في 23 أبريل، يتوقع بعض الاقتصاديين أن يشهد اقتصاد البلاد أكبر تراجع له منذ أكثر من قرن، في حين يتوقع أن يكون عجز الميزانية هذا العام هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب "رويترز".





وحتى يوم الأحد، أكدت المملكة المتحدة أكثر من 85000 حالة إصابة بـ كوفيد-19، بما في ذلك أكثر من 10.600 حالة وفاة بسبب المرض.



