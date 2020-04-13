وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب النقل: اعملوا الأبحاث وماتشغلوش بالكم بطريقة تسليمها

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل مهمة لطلاب سنوات النقل.





وقال وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل : "يجب على جميع الطلاب التركيز في الوقت الحالي على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه، حيث عملت الوزارة على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها"، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تعلن عن آليات تسليم المشروع البحثي في الأول من مايو المقبل.





وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، الإجراءات والحلول التي قدمتها الوزارة لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، منذ بداية تعليق الدراسة (15 مارس 2020) بسبب فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والاهتمام بضرورة استمرار التعلم عن بعد.





وأضاف شوقي، أن الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام/فني)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.





وأعلن وزير التربية والتعليم عن أنه سيتم نشر المشروعات البحثية، اليوم، الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين في الخارج، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.





وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتي تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا في إعداد المشروعات البحثية للطلاب في المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.





وقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شرحًا تفصيليًا لمنصة التواصل التعليمية (https://edmodo.org)، والتي تعد منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسي افتراضي عبر الإنترنت تحت إشراف ولي الأمر، وذلك بحضور مدرس وطالبتين.





وتابع: "إن منصة Edmodo وجميع الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة جزء أساسي من منظومة التعليم الجديدة، والتي سنعمل على تطويرها خلال السنوات المقبلة، بحيث ستكون عنصرًا مهمًا في منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة".





وكشف وزير التربية والتعليم عن أن الوزارة تعاونت مع شركة مايكروسوفت لتوفير برامج office لما يقرب من 20 مليون طالب بدون مقابل مادي على منصة Edmodo، وذلك لدعم المنظومة التعليمية الجديدة وتشجيع الطلاب على التعامل مع البرمجيات الرقمية المختلفة.



