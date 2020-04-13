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تعليم

وزير التعليم: تعاقدنا مع مايكروسوفت لتوفير برامج أوفيس مجانا لـ 20 مليون طالب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:18 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن أن الوزارة تعاونت مع شركة مايكروسوفت لتوفير برامج office لما يقرب من 20 مليون طالب بدون مقابل مادي على منصة Edmodo.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الاجراء يأتي لدعم المنظومة التعليمية الجديدة وتشجيع الطلاب على التعامل مع البرمجيات الرقمية المختلفة.

وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، الإجراءات والحلول التي قدمتها الوزارة لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، منذ بداية تعليق الدراسة (15 مارس 2020) بسبب فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والاهتمام بضرورة استمرار التعلم عن بعد.

وأضاف شوقي، أن الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام/فني)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأعلن وزير التربية والتعليم عن أنه سيتم نشر المشروعات البحثية، اليوم، الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين في الخارج، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتي تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا في إعداد المشروعات البحثية للطلاب في المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شرحًا تفصيليًا لمنصة التواصل التعليمية (https://edmodo.org)، والتي تعد منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسي افتراضي عبر الإنترنت تحت إشراف ولي الأمر، وذلك بحضور مدرس وطالبتين.

وتابع: "إن منصة Edmodo وجميع الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة جزء أساسي من منظومة التعليم الجديدة، والتي سنعمل على تطويرها خلال السنوات المقبلة، بحيث ستكون عنصرًا مهمًا في منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة".

وأعلن الدكتور طارق شوقي، أنه حتى الآن قد  سجل ما يقرب من 981 ألفًا و716 معلمًا على المنصة، فضلًا عن تسجيل 5 ملايين و438 ألفًا و351 طالب/ طالبة على المنصة، وتم إنشاء ما يقرب من مليون و358 ألفًا و750 فصلا افتراضيا، وتفاعل أكثر من 417 ألفًا و788 ولي أمر على المنصة مع أبنائهم، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأرقام ستزيد بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال تسجيل جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على المنصة.

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