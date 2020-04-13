في زمن كورونا.. الإمارات تحذر من الإنترنت.. ابتزاز وتنمر

حثت شرطة أبوظبي الأسر على مضاعفة الرقابة على الأطفال خلال الفترة الحالية التي تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والبقاء بالمنازل، داعية إلى عدم الانشغال عنهم وحماية الصغار من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر الإنترنت.





وأشارت إلى أن بعض دول العالم رصدت تزايدًا في جرائم ابتزاز الأطفال على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مثل حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، مؤكدةً أن الإساءة للأطفال عبر الإنترنت تعتبر جريمة في دولة الإمارات، وتعتبر الحالات من هذا النوع جرائم جنائية يجب أن يتم الإبلاغ عنها.





ودعت الجمهور إلى عدم التردد في الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في حال كان هناك خطر أو ضرر يتعرض له أي طفل، مؤكدة أن الإبلاغ عن حالات الإساءة خطوة مهمة في منع أو وقف الانتهاكات وحماية الأطفال من الضرر.



