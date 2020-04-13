الإسماعيلي يبحث ضم كاسونجو.. وأمر وحيد يعطل الصفقة

يبحث فريق الإسماعيلي الحصول على خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.





وكشف مصدر داخل الإسماعيلي أن الجهاز الفني والإدارة يرغبان في أن يدعمان خط الهجوم للفريق خلال الموسم المقبل.





وأشار المصدر إلى أن الإدارة ترى أنه يجب تدعيم خط الهجوم بالإضافة إلي التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق بالوقت الحالي.





كما شدد المصدر على أن الصفقة لن تتم الا بموافقة نادي الزمالك خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد ممتد مع نادي الزمالك.





وأكد المصدر على أن ما يعطل إتمام الصفقة هو موقف نادي الزمالك من ادارة الاسماعيلي وذلك بعد رفض الإسماعيلي عقد أي صفقات تبادلية مع الفريق الأبيض.



