نيويورك تعلن تراجعا كبيرا في أعداد إصابات ووفيات كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كامو، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا في الولاية.





وقال إن نيويورك سجلت 2000 إصابة جدبدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالمقارنة بـ2500 في اليوم السابق.





وقالت الولاية إنها سجلت تراجعا في عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا إلى 671 مقانة بـ758 في اليوم السابق.





فيما تجاوز إجمالي عدد وفيات كورنا في نيويورك حاجز الـ10 آلاف شخص.





فيما أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، عن انخفاض عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، وانتشار الوباء في المدينة.





وأشار إلى انخفاض من تم إدخالهم لمستشفيات المدينة بفيروس كورونا من 463 إلى 383، موضحا أن إجمالي الحالات الحرجة بلغ 835.





أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن وصول إجمالي حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 1.850.527 والوفيات 114.245.



