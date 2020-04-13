AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نيويورك تعلن تراجعا كبيرا في أعداد إصابات ووفيات كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:55 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كامو، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا في الولاية.

وقال إن نيويورك سجلت 2000 إصابة جدبدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالمقارنة بـ2500 في اليوم السابق.

وقالت الولاية إنها سجلت تراجعا في عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا إلى 671 مقانة بـ758 في اليوم السابق.

فيما تجاوز إجمالي عدد وفيات كورنا في نيويورك حاجز الـ10 آلاف شخص.

فيما أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، عن انخفاض عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، وانتشار الوباء في المدينة.

وأشار إلى انخفاض من تم إدخالهم لمستشفيات المدينة بفيروس كورونا من 463 إلى 383، موضحا أن إجمالي الحالات الحرجة بلغ 835.

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن وصول إجمالي حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 1.850.527 والوفيات 114.245.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيروس يضرب السجون ..ارتفاع مخيف في إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة

55 ألف مصاب.. أمريكا تسجل ارتفاعا رهيبا في أعداد إصابات ووفيات كورونا

60 ألف مصاب.. أمريكا تسجل ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات ووفيات كورونا

رقم قياسي.. نيويورك تعلن أكبر حصيلة وفاة في يوم واحد منذ تفشي كورونا

كارثة كبرى..أمريكا تسجل أكثر من 140 ألف إصابة بـ كورونا

أمريكا تسجل 19 ألف إصابة و891 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

كم يوم باقي على رمضان 2020 ..العد التنازلي يضع أول الشهر المبارك على بُعد جمعتين

6 إرشادات من منظمة الصحة العالمية لإنهاء الإغلاق

حقيقة انغلاق ثقب الأوزون بسبب فيروس كورونا.. فيديو

اسعار سيارات تويوتا toyota اليوم في مصر بعد تخفيض ياريس .. صور

بعد تسجيل أكبر ارتفاع يومي في عدد إصابات كورونا.. السعودية: الفيروس أصبح تحديا للجميع

وفاة أول بحار أمريكي بكورونا.. ماذا حدث على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام